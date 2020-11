Benfica de serviços mínimos arranca vitória tangencial em Paredes

O Benfica apurou-se neste sábado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, graças a um triunfo magro em casa do Paredes, do Campeonato de Portugal, por 0-1.

O golo surgiu aos 26’ na sequência de um livre indirecto cobrado por Cervi e concluído, de cabeça, por Samaris, no centro da área.

Apesar do maior controlo das operações, sempre com muita posse e circulação de bola, o Benfica não criou muitas ocasiões de golo (dois cabeceamentos de Ferreyra e um livre indirecto, que Cervi dominou mal, resumem a primeira parte).

No segundo tempo, o Paredes esticou mais o jogo à procura da profundidade, mas só por uma vez incomodou Helton Leite. Do lado contrário, a maior presença do Benfica também não se traduziu em ocasiões flagrantes.