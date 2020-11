“O teatro é sempre resiliente”: como a pandemia contagiou as pequenas e médias companhias

Tal como centenas de estruturas culturais do país, o Teatro Art’Imagem, companhia fundada no Porto mas que há anos se instalou na vizinha Maia, viu a sua actividade presencial suspensa durante o confinamento. Foi através de actividades e vídeos online que manteve o contacto com os seus espectadores. Mas da pandemia também surgiu uma nova criação que não estava nos planos para 2020: Desumanização. Forçado pelas circunstâncias, o tecido teatral transformou-se, para o bem e para o mal: houve companhias que conseguiram adaptar-se, outras que tiveram de mandar trabalhadores para o desemprego.

