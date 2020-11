Medir o stress numa gota de sangue para tratar diabetes

Uma única gota de sangue pode transmitir muita informação sobre a saúde de uma pessoa, como os doentes com diabetes bem sabem. No entanto, além dos níveis de glicose, essa reduzida amostra biológica pode dar outras informações importantes. Uma equipa de investigadores, coordenada por Weng Kung Peng, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), em Braga, apresentou uma nova técnica para medir o stress oxidativo dos glóbulos vermelhos, oferecendo mais um indicador que será útil para acompanhar doentes com diabetes e optimizar o controlo da doença.

