Ana Osório Oliveira e as consequências da covid-19 no cérebro

A covid-19 pode deixar sequelas nos cérebros de doentes recuperados, mas o que sabemos sobre isso? Neste episódio do Assim Fala a Ciência, ouvimos a neurocientista Ana Osório Oliveira, investigadora do Instituto Karolinska, na Suécia, que se tem interessado pelas sequelas cerebrais associadas à covid-19. Em conversa com David Marçal, a investigadora explica também as limitações e incertezas associadas à resposta do Governo sueco à pandemia.

Assim Fala a Ciência é o novo podcast de ciência do PÚBLICO. A cada duas semanas, o físico Carlos Fiolhais e o bioquímico David Marçal conversam com investigadores da rede GPS – Global Portuguese Scientists, dando voz à ciência para furar o ruído da desinformação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreva o Assim Fala a Ciência na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Este programa tem o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos.