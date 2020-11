Qual o futuro das gigantes tecnológicas numa presidência Biden?

Durante a sua presidência, Donald Trump ameaçou fechar o Twitter, acusou redes sociais de censura e usou o argumento da espionagem para tentar barrar a plataforma chinesa TikTok de funcionar nos Estados Unidos e impedir empresas norte-americanas de fornecer produtos ou serviços à chinesa Huawei. Gigantes tecnológicas como o Facebook, a Amazon, a Google e a Apple visitaram várias vezes o congresso norte-americano para depor sobre os dados que recolhem dos seus utilizadores e, pelo meio, foram implicadas em conspirações para censurar vozes conservadoras e o Partido Republicano.

Os últimos anos não foram fáceis para as tecnológicas nos Estados Unidos. Mas a presidência de Joe Biden vai mudar alguma coisa? O PÚBLICO falou com dois especialistas em direito e redes sociais para perceber como poderá ser o futuro.

O que muda?

“Esperamos ver menos ataques a corporações tecnológicas com poucas provas”, resume Farzaneh Badiei, investigadora na escola de Direito da Universidade e Yale e directora da Iniciativa de Governança de Redes Sociais do grupo de trabalho de justiça daquela instituição. “Também esperamos ver menos uso de agências governamentais e ordens executivas para punir plataformas de tecnologia sobre temas que não são do interesse público, mas disputas reaccionárias e pessoais”, acrescenta a investigadora.

Badiei refere-se à guerra online de Maio entre Donald Trump e a equipa de moderação do Twitter que culminou numa ordem presidencial para “prevenir censura online”, ao responsabilizar as grandes plataformas pelo conteúdo que alojam, depois de o Twitter optar por esconder uma publicação de Donald Trump (que considerou conteúdo violento). Isto pôs em causa a relevância da secção 230 da Lei de Decência em Comunicações, nos EUA, que impede plataformas online de serem responsabilizadas pelos actos dos seus utilizadores.

Os esforços para alterar — ou mesmo remover — a secção 230 da Lei de Decência em Comunicações mantêm-se?

Sim e não. “Há partes da secção 230 que vão continuar a ser debatidas”, sublinha Badiei. “É uma lei antiga que tem sido atacada e enfraquecida por outras leis.” Exemplo disso é a lei SESTA-FOSTA (sigla inglesa para Lei contra o Tráfico de Sexo Online e o Lei para Impedir os Traficantes de Sexo) assinada pelo presidente Donald Trump em 2018, que foi criada para responsabilizar as plataformas de discurso de utilizadores que apoia e facilitam actividades ilegais de sexo através da Internet.

As próprias redes sociais dividem-se quanto ao tema: o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, defende que a Internet precisa de novas regras e que são os políticos que as têm de definir. Já os executivos de topo do Google e Twitter discordam com o fim da secção 230 e são contra mudanças, temendo restrições na liberdade de expressão.

Independentemente do futuro da Secção 230, Badiei diz que a abordagem do debate vai mudar. “[A secção 230] deixará de ser atacada devido aos tweets do Presidente ou porque há tweets que foram escondidos”, sublinha a investigadora.

E as sanções económicas contra a China?

“Nos próximos quatro anos vamos ver algumas alterações às relações entre os Estados Unidos e a China”, defende Justin Sherman membro da Iniciativa Ciber Estatal, um programa do Atlantic Council, um think tank em Washington que se foca em decisões geopolíticas baseadas em tecnologia. “A administração Trump perseguiu uma série de políticas tecnológicas imprudentes com a China”, justifica Sherman.

Em Agosto, por exemplo, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que proíbe transacções com as plataformas TikTok e WeChat nos EUA, se não fossem vendidas a empresas norte-americanas. “Embora a razão dada para estas decisões fosse a segurança nacional, ficou claro que o alvo da administração Trump era muito mais politicamente orientado, visando contribuir para a guerra comercial e melhorar a imagem pessoal do presidente”, explica Sherman. “Tratava-se mais de ‘parecer duro’ com a China do que realmente desenvolver políticas sólidas.”

A Huawei poderá voltar a alojar serviços da Google?

Desde Setembro de 2019 que os novos aparelhos da marca Huawei não vêm com serviços da Google — ou seja, não há apps do YouTube, Gmail, Google Maps ou Google Play nos telemóveis e tablets da marca. Isto deve-se à inclusão da Huawei numa numa “lista negra”, criada pela administração de Donald Trump, de entidades às quais as empresas americanas não podem fornecer serviços ou produtos.

“Nesta etapa, não é ainda certo o que vai acontecer à posição dos Estados Unidos face à tecnologia da empresa de telecomunicações chinesa Huawei no que diz respeito a sanções”, responde Justin Sherman. “Se mudarem, é possível que a Huawei volte a poder utilizar serviços e produtos do Google.” Mas o impacto das sanções deve manter-se durante muito tempo, alerta o membro do think tank de Washington. Mesmo que os Estados Unidos retirem as sanções, vários outros países já levantaram preocupações sobre a tecnologia da Huawei. “A quota de mercado da Huawei na área do 5G foi prejudicada por vários factores políticos nos últimos anos”, frisa Sherman.

Qual será o foco das relações com Pequim?

Uma administração Biden deverá desenvolver um conjunto de políticas sobre a relação tecnológica entre os Estados Unidos e a China que “reconheça os benefícios da interconexão e da interdependência”, nota Sherman. No entanto, continuará a existir um “foco legítimo em preocupações de segurança”. No caso da Huawei, o investigador explica que é possível que as preocupações com as redes 5G se mantenham, mas o processo de investigação será mais diplomático.

“Há uma paranóia galopante face às empresas chinesas tanto do lado dos democratas quanto nos republicanos, mas a nova administração pode ter uma abordagem diferente ao tomar decisões com base em evidências reais, em vez de rivalidades geopolíticas”, reforça Farzaneh Badiei, investigadora na escola de Direito da Universidade e Yale.

Debate-se a possibilidade de fraccionar Amazon, Google e Facebook porque têm muito poder. Isto prossegue?

É um assunto nas mãos do Congresso e do Senado norte-americano e as opiniões dividem-se. “Enquanto muitos argumentam que os democratas querem dividir as corporações tecnológicas e os republicanos não, fica por saber o que é que os republicanos querem fazer”, explica Badiei. Com um Senado Republicano, porém, a especialista diz que as “hipóteses de ver as grandes corporações tecnológicas divididas são escassas.”

Vão existir novos focos de escrutínio às grandes tecnológicas?

“A equipa Biden-Harris admitiu estar a considerar reunir uma equipa para lidar com o problema do assédio online”, avança Badiei. Regra geral, explica a investigadora, o Partido Democrata espera que as grandes plataformas online sejam melhores a moderar e eliminar conteúdo que contém desinformação ou ódio. “Poderemos deixar de ver acções caóticas e ineficazes contra gigantes tecnológicas, mas é possível começarmos a ver mais esforços para fazer com que as plataformas de redes sociais se responsabilizem pelo comportamento dos seus utilizadores e pelo conteúdo que alojam.”