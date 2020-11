Conheça a chave do Euromilhões

A chave vencedora do concurso 093/2020 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 28 - 29 - 39 - 48 - 50 e pelas estrelas 05 e 07.

No primeiro prémio deste concurso estava um jackpot extraordinário de 130 milhões de euros, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Ninguém acertou na chave completa. Em Portugal saíram dois segundos prémios, no valor de 209.127 euros cada.

Na próxima terça-feira, o jakcpot do Euromilhões vale 143 milhões de euros.

O código vencedor do concurso 47/2020 do M1lhão, sorteado hoje, é o DSL 34 847, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito do Setúbal.

Consulte os resultados oficiais na página Jogos Santa Casa.