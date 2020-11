Presidente da República prepara o país para haver estado de emergência no Natal

O Presidente da República prepara o país para viver em estado de emergência tanto tempo quanto for necessário para quebrar a curva de infecções, internados e óbitos, deixando antever que o Natal estará irremediavelmente afectado. “Não hesitarei um segundo a propor” a renovação do estado de emergência “a 23 de Dezembro”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração ao país.

"Que não se facilite, portugueses e responsáveis políticos, em Dezembro”, proclamou. Isto porque a pandemia está longe de estar controlada e prevê-se já uma terceira vaga entre Janeiro e Fevereiro, lembrou. Por isso, “é importante tentar contê-la o mais possível em Dezembro”, justificou, alertando para o risco de situações críticas de ruptura, não só no Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas também no sector privado e social.

“No pensamento de todos está a brutal pressão sobre o SNS e mesmo o sistema nacional de saúde, pressão que vai aumentando e que cumpre evitar situações críticas generalizadas na capacidade, tanto de resposta como de prevenção”, o que, sublinhou, “será dramático tanto para doentes covid como não covid”.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou também estar preocupado com as divisões, cada vez mais profundas, na sociedade e nos partidos políticos sobre o estado de emergência e as medidas necessárias para conter a pandemia. Pediu, por isso, aos portugueses “que não se dividam entre os defensores da dureza sanitária e os defensores da abertura da economia” e que “recusem a violência física” nas manifestações que façam contra as medidas restritivas.

“Mesmo os que não entendem ou aceitem o eco que tem a pandemia na sociedade e no mundo, terão de admitir que há doentes internados em Cuidados Intensivos e doentes não-covid prejudicados” por isso, sublinhou.

Embora compreenda também que haja quem critique “o que entendem ser erros, omissões e zigue-zagues” na decisão política ou na transmissão da mensagem, Marcelo insistiu na necessidade de parceiros sociais e partidos políticos continuarem a fazer “a convergência possível”.

“Haverá tempo pedir responsabilidades políticas, haverá mais eleições”, disse. Mas por enquanto, “este tempo ainda é o de convergir no possível, mesmo discordando”.

Dirigindo-se aos partidos, o chefe e Estado constatou que “cada renovação do estado de emergência motiva críticas acrescidas”. “Mas nenhum deputado nem nenhum partido podem dizer que sempre se opuseram ao estado de emergência”, frisou, recordando a unanimidade em torno da primeira declaração, em Março.

No final da declaração, Marcelo mostrou-se compreensivo para os que mais sofrem com as consequências da situação - os que perderam trabalho e rendimentos, os profissionais de saúde e os mais pobres. “Todos sofremos, mas há quem sofra em primeira classe, em segunda classe, em terceira classe - e há quem sofra nos porões”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas puxou por todos: “Vamos renunciar? Vamos baixar os braços? Não, vamos fazer o que fizemos sempre nestes nove séculos de história [...], não desistindo e tendo que refazer vidas [...], mais unidos que divididos e fazendo o futuro a partir de um presente incerto, mas nunca desistindo”.

O Presidente da República declarou esta quinta-feira à noite, pela quinta vez, o estado de emergência, renovando a situação de excepção que já vigora há duas semanas, mas agora em versão alargada.

O decreto do estado de emergência foi aprovado esta sexta-feira de manhã no Parlamento, com os votos a favor do PS e do PSD. As medidas que o vão concretizar serão anunciadas pelo Governo amanhã e entram em vigor às zero horas da próxima terça-feira, dia 24, mantendo-se até 8 de Dezembro.