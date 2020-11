Ao primeiro dia, o OE oficializou o divórcio entre BE e Governo

Sete propostas votadas, sete chumbadas: o Bloco ficou com um saldo a zeros nesta sexta-feira, o primeiro dia de votação na especialidade do Orçamento de Estado para 2021 (OE2021), depois de os socialistas terem rejeitado, com o apoio da direita, todas as medidas bloquistas que foram a votos. Já o PCP viu concretizar-se o aumento das pensões e o PAN teve aprovada a criação de um portal da transparência para os fundos europeus. Os socialistas assistiram a algumas coligações negativas, mas nenhuma com relevância para gerar incidentes políticos.

