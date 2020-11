Vem aí novo estado de emergência...

A situação que vivemos é, todos sabemos, muito complexa e difícil. O sentimento de insegurança quanto ao presente e, sobretudo, quanto ao futuro vai alastrando entre nós. Com a pandemia, perdemos, em grande parte, a habitual capacidade de prevermos e controlarmos o nosso futuro. Paira uma cada vez mais densa nuvem de incerteza sobre quaisquer planos ou compromissos a curto ou a médio prazo que, por exemplo, impliquem deslocações. Estamos a um mês do Natal mas, para além de o podermos passar em nossa casa, num confinamento mais ou menos voluntário, não é possível planear qualquer viagem para passar esse período festivo fora da localidade em que vivemos. Ninguém sabe o que o vírus ou as autoridades nos deixarão fazer nessa altura. Navegamos à vista com os olhos fechados...

