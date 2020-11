As magistradas virologistas

Fiquei estupefacto com o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que classificou a quarentena de turistas nos Açores de detenção ilegal. Entenderam as magistradas verter no acórdão considerações técnico-científicas sobre os testes PCR que nada têm a ver com a matéria de Direito em apreço, tendo para tal recorrido a assessoria técnica (“o julgador terá de se socorrer do saber dos peritos na matéria”). No entanto essa assessoria limitou-se à citação de duas publicações de duas páginas cada, classificadas pelas juízas como “abrangentes estudos realizados por alguns dos maiores especialistas europeus e mundiais na matéria”. Ora, nenhuma das publicações citadas são abrangentes estudos, nem os autores são especialistas na matéria. A primeira é uma Carta ao Editor da revista Clinical Infectious Diseases, e o autor é Didier Raoult, da Universidade de Marselha, um investigador que está com um processo disciplinar da Ordem dos Médicos francesa na sequência de uma queixa colectiva de 500 membros da Sociedade Francesa de Doenças Infecciosas. O processo disciplinar prende-se com falsificação de resultados sobre estudos relativos à hidroxicloroquina. A segunda publicação citada é um comentário que reflecte a opinião de três investigadores russos a trabalhar no Reino Unido, em que a autora principal é uma cardiologista. O que pretenderam as juízas com este acórdão, no que respeita à sua inapropriada vertente científica, é algo que o Conselho Superior da Magistratura devia apurar.

Pedro Abreu, Lisboa

Professores convidados

A notícia sobre a redução salarial aplicada por uma faculdade pública aos professores convidados [PÚBLICO de ontem] evidencia o modo escandaloso como esses professores são encarados e tratados. Em qualquer universidade do mundo, um professor convidado é uma pessoa que se recomenda pelo valor científico e pedagógico, sendo pago normalmente acima do que auferem os professores “da casa”. Em Portugal, professores convidados são tratados como docentes “de segunda”, utilizados (é o termo) para suprir os vazios abertos pela gestão das carreiras e pela multiplicação dos cursos. Tal como outrora muitas aulas eram garantidas por assistentes, amiúde recém-formados, hoje estão atribuídas a professores convidados, muitas vezes doutorados e, não raro, dotados de competências diferenciadas. Sobre esta casta inferior, os órgãos de gestão das faculdades actuam de modo unilateral, manipulando salários, horários e serviços atribuídos. É bom que isso acabe – porventura, acabando os “convites” e preenchendo as vagas que existem com os adequados concursos.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Ainda o caso do crime no aeroporto

Li ontem no PÚBLICO um magnífico artigo de Rui Tavares sobre a barbárie que inspector ou inspectores do SEF praticaram sobre um pobre imigrante cujo único crime fora o de tentar entrar no nosso país. O homem em questão foi amordaçado e algemado enquanto os seus algozes se entretinham, com requintes de malvadez, a socar e pontapear aquele ser humano, não atendendo aos seus gritos e pedidos de socorro. Foram implacáveis e deixaram o desgraçado inanimado durante quase três dias, envolto nas suas fezes e urina. Trata-se de um caso de tenebrosa malvadez praticada por “monstros” que devem ser severamente castigados pela justiça, tanto mais que o pobre acabou por morrer sem qualquer socorro. Pior do que isto os sequazes, quando perceberam que o infeliz estava à beira da morte, tentaram ainda ocultar o crime o que, felizmente, já não conseguiram.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda, segundo aquilo que se apurou, vários vigilantes e inspectores passaram pelo local não tendo socorrido o cidadão estrangeiro e nem sequer alertaram alguém que viesse por fim ao sofrimento da vítima. Para culminar toda esta tragédia, a directora do serviço afirmou que não se demitiria. E o mais espantoso é que ainda ninguém a demitiu. A comunicação social tem o dever de continuar a insistir para que o caso não caia no esquecimento, como tantas vezes acontece. Só assim conseguiremos minorar a vergonha que caiu sobre o país.

É urgente que a justiça actue com a maior celeridade e mão pesada para punir um crime que ninguém pensava ter sido possível no nosso país.

Fernando Emílio Raposo de Magalhães, Lisboa