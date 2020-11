Cabo Delgado: fuga em massa de Mueda com o fim do prazo dado pelos jihadistas

O hospital de Mueda, na província moçambicana de Cabo Delgado, está a trabalhar em serviços mínimos depois de muitos dos profissionais de saúde e funcionários terem decidido deixar a região com medo dos jihadistas. O grupo insurgente que há mais de três anos vem atacando vilas e aldeias, queimando e matando com extrema violência, deixou o aviso para todos os moradores de Mueda e do distrito de Muidumbe para abandonarem a zona até 20 de Novembro.

