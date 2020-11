Conde Vimioso Vinha do Convento Tinto 2017: as virtudes do calhau rolado

Foi quando descobriu aquelas extensões de calhau rolado onde assenta a vinha que o dono do grupo francês Roullier se apaixonou sem remédio pela propriedade da Falua. Ligado à distribuição de produtos na área agro-alimentar – um gigante que está em 131 países e factura mais de dois mil milhões –, mas habituado à valorização que no seu país sempre dão às características do terroir, o francês não hesitou em partir para a produção de vinhos e comprou, em 2017, a empresa que detém as marcas Falua e Conde Vimioso.

Continuar a ler