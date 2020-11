Vice da Associação de Agentes demite-se e convida presidente a segui-lo

O agente Pedro Neto, que exercia as funções de vice-presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol (ANAF), apresentou ontem a demissão do cargo, alegando que o comportamento de Artur Fernandes, o líder do organismo, “não dignifica e honra a classe”. Numa carta enviada ao presidente da ANAF, Neto justifica a atitude na sequência da notícia avançada pelo PÚBLICO no dia 10 de Novembro, segundo a qual Marcelo, defesa do Paços de Ferreira, reclama ser credor de 74 mil euros do empresário de jogadores. Pedro Neto, um dos agentes envolvidos na transferência do brasileiro do Rio Ave para o Sporting em 2018, alega ainda que, tal como o defesa, também é “credor” de Artur Fernandes.

Continuar a ler