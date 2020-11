Miguel Oliveira começa dia com recorde e acaba treinos livres em 13.º

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) conseguiu, esta sexta-feira, o 13.º tempo do primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 14.ª e última prova do Mundial, que decorre até domingo no Autódromo Internacional do Algarve.

Oliveira tinha sido o mais rápido na sessão matinal e, apesar de na sessão da tarde ter retirado quase 200 milésimos de segundo ao melhor tempo da manhã, rodando em 1m39,946s, ficou a 529 milésimos do francês Johann Zarco (Ducati), o mais rápido do dia.

De manhã, o piloto português registou a melhor volta já nos instantes finais da sessão, rodando em 1m40,122s, que passava a constituir novo recorde do circuito algarvio. Oliveira deixou os espanhóis Maverick Viñales (Yamaha) em segundo lugar, a 40 milésimos de distância, e Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 114 milésimos.

A session that sums up #MotoGP in 2020!!! ??



Five different manufacturers in the top six with 18 riders covered by a second! ??#PortugueseGP ???? pic.twitter.com/TTkqjkucXP — MotoGP™?? (@MotoGP) November 20, 2020

Já de tarde, os 15 primeiros acabaram separados por cerca de meio segundo na segunda sessão de treinos. Miguel Oliveira mostrou-se “contente” com o desempenho no primeiro dia do Grande Prémio de Portugal, reconhecendo que ainda tem “margem para melhorar”.

"Foi um dia positivo. De tarde melhorámos bastante a mota. Com este pacote de mota e pneus ficámos um pouco longe do potencial que tínhamos, porque poupámos um pneu macio para sábado, pelo que a nossa volta rápida não foi perfeita", explica o piloto de Almada.

Miguel Oliveira optou por procurar o melhor acerto na sua mota a pensar na corrida de domingo, poupando os melhores pneus para a qualificação de sábado.

"Fiz a minha melhor volta com o composto médio atrás. Estou contente, com margem ainda para melhorar”, reforça o piloto da Tech3.

?? @_moliveira88 makes a dream start on home soil!@mvkoficial12 is the nearest challenger with the Aprilia duo impressing in third and fourth! ??#PortugueseGP ???? pic.twitter.com/t3PpKOIkjP — MotoGP™?? (@MotoGP) November 20, 2020

Para sábado estão previstas duas sessões de treinos livres e a de qualificação, dividida em duas partes. A primeira (Q1), que reúne os 10 pilotos mais lentos da terceira sessão de treinos livres, e a segunda, com os restantes 10 pilotos mais os dois mais rápidos da Q1.

Miguel Oliveira ocupa a 10.ª posição no Campeonato do Mundo de velocidade, com 100 pontos.