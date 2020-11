Os quatro primeiros nas quatro últimas vagas das ATP Finals

As meias-finais das Nitto ATP Finals vão ser disputadas pelos quatro primeiros do ranking, depois de Novak Djokovic, número um na hierarquia mundial, ter derrotado Alexander Zverev e garantido o segundo lugar no Grupo Tóquio 1970. O sérvio vai discutir um lugar na final com Dominic Thiem, que procura repetir a presença na final, depois do triunfo em 2019.

“No início ele era um jogador de terra batida, mas como um dos maiores trabalhadores no circuito e mais dedicados tenistas que é, Dominic encontrou o seu melhor ténis nos outros pisos. O seu primeiro título do Grand Slam surgiu há pouco tempo em piso rápido, em Nova Iorque. Defrontei-o aqui há um ano e perdi 7-6 no terceiro set, foi mesmo um encontro emocionante. Espero que seja outro grande embate, mas, espero, com outro desfecho”, afirmou Djokovic, após marcar a nona presença nas meias-finais em 13 ATP Finals disputadas.

Um excelente início do sérvio deu-lhe rapidamente uma vantagem de 3-0, que soube conservar até final, embora Zverev (7.º) ainda tenha tido duas possibilidades de recuperar o break de desvantagem. No segundo set, o alemão esteve mais agressivo e assinou dois terços dos 38 winners com que terminou o encontro. O problema foi a discrepância na eficácia dos serviços: Zverev perdeu somente sete dos 43 pontos disputados com o primeiro, mas só ganhou cinco com a segunda bola.

Zverev encerrou assim a época marcada pela sua estreia em finais do Grand Slam, no US Open, enquanto que o número um mundial somou a 41.ª vitória no ano, igualando o melhor registo, de Andrey Rublev. “No início do primeiro set, ele teve um par de oportunidades de break, mas eu servi bem nos momentos importantes e, ao contrário do encontro com o Daniil, consegui encontrar as pancadas certas nos momentos certos. Durante grande parte do encontro, foi muito equilibrado. No tie-break, consegui aperceber-me para onde ele ia fazer o ‘approach’, a 4-3 e servi em quando precisei para concluir”, resumiu Djokovic, vencedor com os parciais de 6-3, 7-6 (7/4).

Mas aquilo que, à partida podia ser previsível, tem sido raro, pois esta é apenas a terceira vez em 30 anos que os quatro melhores do mundo competem no último fim-de-semana do derradeiro torneio do circuito ATP do ano. Em 1990, estiveram Stefan Edberg, Boris Becker, Ivan Lendl e Andre Agassi; e em 2004, os semifinalistas foram Roger Federer, Andy Roddick, Lleyton Hewitt e Marat Safin.

Outra curiosidade é que três dos actuais semifinalistas dominaram os últimos 10 torneios do Grand Slam realizados: Djokovic venceu cinco; Rafael Nadal quatro; Thiem um.

Djokovic e Thiem protagonizam a primeira meia-final, às 14 horas de sábado, e, às 20 horas, Nadal defronta Daniil Medvedev – que terminou a fase de grupos sem perder um set, após derrotar o argentino Diego Schwartzman (9.º), com um duplo 6-3, em 1h13m.