Razões para optimismo: David Byrne

A tecnologia é omnipresente, mas não se dá por ela, servindo para esconder o acessório e revelar o essencial. O mesmo se poderia dizer da realização subtil, mas inteligente, de Spike Lee, que percebeu o que tinha entre mãos. Foi ele quem filmou American Utopia, o registo dos espectáculos que David Byrne apresentou o ano passado na Broadway, no teatro Hudson, em Nova Iorque, e que irá passar esta sexta-feira no Rivoli (repetindo a 27 de Novembro), no contexto do Porto/Post/Doc.

