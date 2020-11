Esta herança que vos deixo

Por uma daquelas partidas que a vida prega, Pedro Barroso já não pôde assistir ao lançamento daquele que sabia ser o seu derradeiro disco. Programado para Novembro de 2019 (e o título, Novembro, jogava com essa data, que era a do seu aniversário), foi primeiro adiado por razões técnicas e depois pela morte (num acidente em Espanha) de Patxi Andión, que se juntou a Pedro Barroso num dueto em Que rumos. Sendo a primeira colaboração entre ambos, acabou por ser acrescentada ao título do disco. A morte de Pedro Barroso, em 17 de Março de 2020, ditou novo adiamento. Até hoje.

