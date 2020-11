Portugal tem menos camas em hospitais mas uma das maiores taxas de ocupação por habitante na OCDE

Com 3,5 camas por mil habitantes, Portugal está abaixo da média dos 27 países da União Europeia (UE), que é de cinco camas, e no 23.º lugar num conjunto de 32 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) analisados no relatório Health at a Glance 2020 que aquela organização publica todos os anos.

Neste documento, em grande parte dedicado ao impacto da pandemia nos sistemas de saúde dos Estados-membros, nas pessoas com outras doenças, nos lares e outras instituições e na sociedade em geral, Portugal tem o mesmo número de camas de hospital por habitante que a Noruega, mas metade da proporção de camas existente na Hungria ou na Roménia (ambas com sete por mil habitantes).

Mesmo assim, está entre os países com um número de mortes por covid-19 em absoluto mas também por milhão de habitantes abaixo da média. Em Portugal já morreram 3632 pessoas devido a esta doença, de acordo com os dados mais recentes da Direcção Geral da Saúde reportados na quarta-feira. Seja como for, o quadro existente de capacidade hospitalar deve juntar a esse número de camas disponíveis por habitante a taxa de ocupação das mesmas, recomenda o documento. E aqui Portugal, a Bélgica e Malta apresentam uma percentagem de 80%, ou seja, superior à taxa de ocupação média de 73% entre os Estados-membros da UE. A lista é liderada pela Irlanda com uma taxa de ocupação de 91%.

Estes dados anteriores à pandemia, de 2018, mostram que a Alemanha tinha o maior número de camas disponíveis no sistema de saúde em 2018, com oito por mil habitantes, seguida da Bulgária e da Áustria, tendo a maioria dos países europeus entre três e sete camas por mil habitantes. Em 32 países analisados com dados de 2018, a Suécia é o país com menos camas por mil habitantes (2,1), a Dinamarca tem 2,4 e o Reino Unido dispõe de 2,5.

Lares não foram prioritários

A primeira vaga da covid-19 nos países da OCDE teve impactos e respostas dos governos, em geral, semelhantes. Nos lares, houve demora a adoptar medidas e estas instituições não foram prioritárias na hora de testar a população; mais pessoas morreram por covid-19 nas populações mais carenciadas e entre os imigrantes em diferentes países. O relatório aponta o exemplo de regiões de Inglaterra no Reino Unido onde essa discrepância chegou a ser o dobro.

A resposta à crise nos lares poderia ter sido mais rápida, conclui a OCDE. França, Reino Unido e Espanha são exemplos de países a adopção de medidas a cumprir nestas instituições só foi formalizada dois meses depois do primeiro registo de casos positivos em lares. Também são apontados atrasos na disponibilização de equipamento de protecção para as equipas nos lares.

As 9659 mortes por milhão de habitantes de mais de 80 anos, colocam a Bélgica como o país onde mais idosos morreram nos lares. Nos dados recolhidos até Outubro deste ano, Reino Unido e Espanha também sobressaem com mais de sete mil mortes neste grupo – 7671 mortes no Reino Unido e 7168 em Espanha.

Com seis mil ou menos mortes, surgem a Irlanda, a Suécia ou França país onde houve 3642, ou seja, metade da proporção de mortes de pessoas com mais de 80 anos em lares do que a registada em Espanha. Dos 13 países analisados, Portugal posiciona-se em quinto, com 680 mortes por milhão de pessoas entre aqueles com mais de 80 anos em lares. Abaixo estão Noruega (642), Áustria (624), Finlândia (479) e Hungria (328).

Não é novidade: as medidas de contenção do vírus isolaram ainda mais os residentes dos lares com consequências para a sua saúde mental, refere o documento. A Áustria, a Hungria, a Itália e a Eslovénia proibiram quaisquer visitas aos lares na primeira fase da pandemia, enquanto a Irlanda (à semelhança de Portugal) abriu uma excepção para permitir visitas a pessoas em fim de vida.

A saúde mental é, aliás, um dos temas em foco neste relatório como um a que as autoridades de saúde mais atenção devem dedicar. Apesar de medidas adoptadas para atenuar o impacto entre as pessoas com problemas de saúde mental e a população em geral, a OCDE diz que nem sempre as pessoas com maiores necessidades tiveram acesso aos cuidados recomendados ou foram devidamente acompanhadas.

“Muitos países registaram picos nas altas hospitalares” de pessoas internadas por problemas psiquiátricos para libertar vagas e profissionais de saúde perante a emergência da covid-19, lê-se no documento. E se os registos reflectiram uma descida do número de pessoas reencaminhadas para as unidades hospitalares não foi por haver menos casos graves, mas porque as sinalizações baixaram significativamente com a falta de disponibilidade dos médicos nos centros de saúde e o encerramento das escolas (onde também é feito esse acompanhamento).