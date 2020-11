No Norte, há um abrandamento do crescimento da epidemia mas não chega. É preciso “travão a fundo”

Há boas e más notícias para a região Norte do país, a que tem sido mais fustigada pela epidemia de covid-19. Há um abrandamento do crescimento da incidência nas duas últimas semanas mas o número de novos casos ainda é quase sete vezes superior ao registado em Abril, avisa Óscar Felgueiras, matemático e professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

O mapa desta região que o especialista exibiu na reunião que está a decorrer esta quinta-feira no Infarmed em Lisboa - e onde vários peritos estão a analisar a evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal - evidencia o crescimento da incidência entre o início de Setembro e os últimos dias na forma de uma mancha que foi alastrando pelos vários concelhos da região. Mas, se há alguns em que a incidência já está a descer, há outros em que está a crescer.

O resultado é que, na região em geral, a incidência continua a ser sete vezes superior à registada em Abril e, no caso dos idosos, é actualmente mais do dobro do pico observado na primeira vaga, destacou Óscar Felgueiras. Considerando faixas etárias, é nas crianças que se verifica um maior crescimento (32%), nos idosos com mais de 80 anos (26%), mas também nos adolescentes (24%) e entre os 70 e 79 anos (mais 21%).

O especialista já tinha destacado ao PÚBLICO esta semana que se notava um abrandamento do crescimento da epidemia, que poderá ser já consequência da “alteração gradual de comportamentos” desde meados de Outubro mas também que não chega. “Não foi um travão a fundo. Estamos num patamar de incidência elevadíssimo que põe o sistema hospitalar sob pressão enorme. Isto tem mesmo de baixar”, enfatizou.

Na reunião do Infarmed acentuou que é preciso “passar um mês e meio entre o momento em que as medidas são tomadas e o regresso da situação à incidência de partida”.