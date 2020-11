Matosinhos à espera dos resultados sobre a origem do surto da legionella

A suspensão preventiva da actividade de estruturas de refrigeração na Longa Vida e na Ramirez, duas empresas situadas em Matosinhos, já aconteceu há mais de uma semana, mas ainda falta confirmar se são elas, ou alguma delas, a origem efectiva do surto de legionella que matou nove pessoas e infectou dezenas de outras neste concelho e nos de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. As autoridades de Saúde ainda não se pronunciaram sobre os resultados das análises em curso.

Segundo os dados mais recentes, o surto parece estar a abrandar, com o surgimento de novos casos a diminuir ou a não acontecer de todo. Esta quinta-feira, por exemplo, os dados da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) não apontam para novas infecções detectadas nas últimas horas, ao mesmo tempo que se verifica uma diminuição dos casos de internamento. Segundo os dados enviados ao PÚBLICO, há, neste momento, 85 casos identificados, 17 doentes internados, 55 que já tiveram alta e nove óbitos, sete no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e dois no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. O Centro Hospitalar de São João, no Porto, que também recebeu infectados com a doença do legionário não registou qualquer morte relacionada com o surto.

À espera continuam ainda as duas empresas que, na semana passada, viram algumas das suas estruturas encerradas preventivamente, depois de terem sido detectados sinais suspeitos nas análises rápidas efectuadas. A confirmação da presença da bactéria Legionella pneumophila, que provoca a doença do legionário, nestas estruturas ainda está por fazer, e tanto as empresas afectadas como a população aguardam uma resposta com ansiedade.

A conserveira Ramirez convocou mesmo uma conferência de imprensa para esta tarde, mas já fez saber que na mesma altura em que foram feitas análises nas suas instalações, pelas autoridades de Saúde, foram feitas, em simultâneo, duas outras análises pela própria empresa e pela empresa especializada na manutenção das torres de refrigeração, em dois laboratórios distintos. “Os resultados foram ambos negativos”, garante ao PÚBLICO fonte da Ramirez, acrescentando que a empresa já realizara análises de rotina no final de Outubro, que também tiveram resultados negativos, “tal como todo o historial desde 2015, ano de início de laboração da fábrica”.

Nesta fábrica de Matosinhos a suspensão decretada pelas autoridades de Saúde na quarta-feira da semana passada foi apenas de uma estrutura de refrigeração de equipamentos, mantendo-se a torre de refrigeração principal a funcionar. Na Longa Vida o processo foi diferente, tendo sido suspensa a actividade de todas as torres de refrigeração da empresa.

Em comunicado, a empresa garante que “efectua todos os controlos exigidos por lei às suas torres de refrigeração” e confirma que, seguindo as indicações das autoridades de Saúde, “desligou de imediato as suas torres de refrigeração”, a título preventivo. “A Longa Vida espera que a situação possa ser rapidamente esclarecida”, conclui, lembrando que cabe às autoridades competente prestar qualquer esclarecimento adicional sobre este caso.

A ARSN diz, contudo, não ter informação adicional à que já fora prestada na terça-feira, quando deu conta do encerramento das torres de refrigeração, como “medida cautelar”, decorrente da investigação epidemiológica e ambiental em curso. “A dispersão geográfica dos casos é compatível com uma eventual fonte ambiental sujeita aos efeitos das alterações climáticas da depressão Bárbara, que se verificou em território nacional durante o período de incubação dos referidos casos”, acrescentava, na altura.​

O surto está a ser investigado pelo Ministério Público.

A legionella não é contagiosa e contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares. Os sintomas mais preocupantes são similares aos de uma pneumonia grave e o tratamento pode exigir o uso de um ventilador.