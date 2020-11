Azeredo Lopes diz que incêndios o fizeram desvalorizar Tancos

“Então eu ia chegar ao conselho de ministros convocado para debater os incêndios e começar a falar do Fechaduras?”. É desta forma que o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, arguido do caso de Tancos, justifica o facto de não ter, alegadamente, informado sequer o primeiro-ministro António Costa e muito menos os colegas do Governo de que a versão oficial da descoberta do armamento roubado dos paióis, em 18 de Outubro de 2017, não era fiel ao que realmente se tinha passado.

Mas até muito tarde, disse e repetiu, nunca soube que a actuação da Polícia Judiciária Militar configurava a prática de crimes – nomeadamente do putativo acordo para ilibar de responsabilidades os ladrões, João Paulino e os seus comparsas, em troca da devolução do material bélico. Segundo o Ministério Público, porém, foi posto a par de tudo pelos militares, tendo dado o seu consentimento ao negócio ilícito e à encenação da descoberta das armas na Chamusca.

“Vivíamos um momento de emergência nacional”, recordou Azeredo Lopes sobre os incêndios de Outubro de 2017. Se as armas tinham sido encontradas através das revelações do informador alcunhado como Fechaduras, conforme tinha ficado a saber, ou se tinha sido através de uma chamada anónima, a versão transmitida ao país pela Judiciária Militar, era para si na altura um pormenor despiciendo, num momento em que tinha o país a arder.

Dois dias depois do achamento o seu chefe de gabinete havia recebido das mãos de dois responsáveis da Judiciária Militar um memorando a detalhar alguns aspectos daquilo que se tinha passado, e cujo conteúdo lhes foi transmitido. “Mas nunca poderia imaginar que tinha existido uma investigação paralela”, garantiu aos juízes do Tribunal de Santarém Azeredo Lopes. Que quiseram saber quando tinha então descoberto quem era João Paulino e que o achamento não passava de uma encenação combinada entre os ladrões e os militares.

O ex-ministro respondeu que nem no próprio dia em que o Ministério Público lhe pôs à frente para assinar o mandado de detenção do director-geral da Judiciária Militar, no final de Setembro de 2018, percebeu bem o que tinha passado afinal. Diz que assinou de cruz, perante o volumoso dossier que a procuradora-geral da República Joana Marques Vidal e o director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal Amadeu Guerra lhe entregaram para justificar a necessidade de prender o oficial: não era humanamente possível ler tudo de um momento para o outro. “Não tinha sequer consciência daquilo que justificava a detenção”, declarou, acrescentando que até esse dia só sabia do envolvimento de Fechaduras, uma vez que os militares nunca lhe tinham falado de mais ninguém.

Esta quinta-feira à tarde serão ouvidos no Tribunal de Santarém outros arguidos do processo de Tancos, Pinto da Costa e Mário Lage de Carvalho, ambos da Judiciária Militar, que se têm até aqui remetido ao silêncio.