Investigador Joaquim Rocha Afonso eleito presidente do partido Nós, Cidadãos!

O investigador Joaquim Rocha Afonso foi eleito no sábado presidente do Nós, Cidadãos! para um mandato de três anos, anunciou nesta quinta-feira o partido, em comunicado. “Com a maioria dos militantes e simpatizantes a participar no congresso via online, de forma a respeitar as medidas do estado de emergência”, o partido elegeu no passado sábado, em Portalegre, “os órgãos dirigentes do Nós, Cidadãos! para o triénio 2020/2023”, refere uma nota oficial.

O presidente eleito, Joaquim Rocha Afonso, investigador de profissão, substitui no cargo o fundador do partido, Mendo Castro Henriques, tendo sido já mandatário nacional para o ambiente da candidatura à Presidência da República de Fernando Nobre, mandatário de Paulo Morais para a área de Segurança e Ambiente em 2016, cabeça de lista por Bragança em 2015 e secretário-geral em 2019 do Nós, Cidadãos!.

A lista mais votada em congresso foi a A, que apresentou a moção A União dos Movimentos de Cidadãos e o Futuro de Portugal, que defende “a consolidação da matriz do Nós, Cidadãos!, cinco anos após a sua fundação, enquanto plataforma agregadora de movimentos de cidadania e cidadãos independentes”. “Assumindo-se como plataforma política natural de todos os movimentos independentes a nível autárquico, o partido pretende focar-se nas próximas eleições autárquicas agregando candidaturas independentes a par de uma coligação alargada com vários partidos sem representação parlamentar”, pode ler-se no comunicado.

Entre as bandeiras do partido, registado no Tribunal Constitucional em 2015, está a defesa de “um novo sistema político e eleitoral”, a aposta no “crescimento demográfico e numa maior coesão social” e a “valorização da interioridade” com uma maior coesão territorial.

No passado dia 5 de Outubro, o Nós, Cidadãos! foi uma das forças políticas que constituíram a coligação Alternativa Democrática - AD. Contestando as alterações legislativas aprovadas em Agosto por PS e PSD na Assembleia da República, que consideram uma tentativa de “aniquilar” as candidaturas de Grupos de Cidadãos Eleitores de apresentarem candidaturas às eleições autárquicas, os partidos Nós, Cidadãos!, PDR e RIR, a par dos movimentos Democracia 21 e Movimento Mais e dos “cidadãos independentes” Carlos Medeiros e António Ribeiro, criaram a Alternativa Democrática com a qual vão disputar as autárquicas de 2021. A AD pretende assegurar “uma maior participação dos cidadãos na vida política e consequente mudança política em Portugal”.