Estado de emergência será renovado a partir de terça-feira

O Presidente da República vai enviar esta tarde ao Parlamento o decreto de renovação do estado de emergência e avisa já que haverá “subsequentes renovações” até “esmagar a curva”.

Marcelo Rebelo de Sousa prevê já que, de acordo com as previsões dos especialistas, isso demorará algumas semanas, e por isso considera aconselhável a diferenciação por concelhos de acordo com o grau de risco de cada um, para “ajustas as medidas” de forma adequada à realidade de cada concelho.

“A prevenção é essencial e começa em cada um de nós”, afirmou o Presidente da República.

Em relação às escolas, afirmou que os especialistas confirmaram não existir um nexo entre ensino presencial e aumento das infecções e que isso deve ser tomado em conta pelo Governo na definição de medidas.

Tal como em relação às escolas, Marcelo afirmou que, na restauração, os dados apontam para que o essencial da prevenção passe pela atitude das pessoas.

“O estudo não diz que seja claro que a restauração seja um factor de risco, sendo preponderante o comportamento das pessoas”, e apontou como fundamental o uso das máscaras.

Apesar de ter aumentado o nível de críticas em relação às medidas decretadas pelo Governo, Marcelo afirmou que isso está a acontecer em Portugal como em toda a Europa, mas que os portugueses percebem que o seu cumprimento é essencial para prevenir a infecção.

“Os portugueses têm sido exemplares na adopção de medidas”, sublinhou.