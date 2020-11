Covid-19: Autarcas do Tâmega e Sousa rejeitam mais medidas “castradoras da actividade económica”

Os autarcas de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras afirmaram, numa carta dirigida ao primeiro-ministro, ser contra a aprovação e implementação de mais medidas “ainda mais cerceadoras dos direitos e liberdades” e “castradoras” da actividade económica naqueles concelhos.

Num comunicado publicado na quarta-feira à noite na rede social Facebook, aqueles três autarcas da região do Tâmega e Sousa afirmam ter enviado uma carta ao primeiro-ministro, António Costa, a manifestar a sua “total discordância na aprovação e, consequente, implementação nestes territórios, de medidas ainda mais cerceadoras dos direitos e liberdades individuais destas populações e castradoras da actividade económica”.

Nestes três municípios do distrito do Porto o Governo decretou, a partir de 23 de Outubro, o dever de permanência no domicílio, a proibição de quaisquer celebrações e eventos com mais de cinco pessoas (salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar), bem como a obrigatoriedade de os estabelecimentos encerrarem às 22:00, com algumas excepções.

Os presidentes de câmara consideram que, apesar dos concelhos terem atingido “valores alarmantes em matéria de casos positivos” do novo coronavírus, que provoca a covid-19, a última semana apresenta “resultados francamente animadores em matéria de redução de novos casos” de infecção.

“Os autarcas, as instituições, as empresas e as comunidades destes municípios, e as próprias famílias, têm acatado e implementado no terreno todas as decisões e orientações emanadas pelo poder central e os seus organismos, relativamente à situação pandémica em que vivemos”, defendem.

No comunicado, os presidentes das câmaras de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras acrescentam ainda ter implementado um “conjunto de medidas complementares” para controlar e combater a propagação da covid-19, bem como para mitigar as suas consequências do ponto de vista económico e social.

No dia 21 de Outubro, o primeiro-ministro reuniu-se com autarcas da região do Baixo Tâmega e Vale de Sousa, num encontro que teve lugar em Paços de Ferreira para avaliar a evolução da covi-19 nesta área do país. Na altura, António costa disse que foi delineado um conjunto de medidas com o objectivo de estancar o aumento de novos casos nos concelhos desta região.

Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras integram a lista dos 191 concelhos abrangidos pelas medidas mais restritivas do Governo devido ao Estado de Emergência iniciado a 09 de Novembro, por terem mais de 240 casos de infecção pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Este critério foi definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, havendo uma excepção para surtos localizados em concelhos de baixa densidade.