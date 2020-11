Da Ribeira até à Foz: o Porto visto de cima nos últimos 100 anos

Manuel de Sousa é historiador e partilha, desde 2012, fotografias centenárias do Grande Porto na sua página de Facebook Porto Desaparecido — dando cor até a algumas delas. Desde há uns anos que alimenta um álbum dedicado a imagens aéreas ou panorâmicas da cidade, num tempo em que os drones ainda não a sobrevoavam.

Alguns dos instantâneos, que aqui partilhamos, mostram o passado de zonas como a Ribeira, o Bolhão e o Porto de Leixões. O historiador explica que as fotografias captadas de cima expõem uma perspectiva “mais geral” e “abrangente” do Porto. É possível "relacionar melhor as diversas partes da cidade do que numa fotografia de pormenor” e também ver "a evolução" do urbanismo. "É interessante ver como algumas áreas eram perfeitamente rurais e periféricas e hoje são tão centrais”, comenta.

Segundo Manuel de Sousa, os registos aéreos já existem desde os primórdios da fotografia. Mesmo antes de surgir a fotografia, "as vistas sempre foram atraentes para o ser humano", nomeadamente os pontos altos dos miradouros. Afinal, quem não gosta de andar nas nuvens?

