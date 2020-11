No cabelo é que está a derrota, ou como o ouro se fez cinza

Desde a antiquíssima história de Sansão e Dalila que os cabelos (os da cabeça, já que tal nome é dado também aos pêlos que cobrem o corpo) deram origem a milhares de histórias, crenças, lendas, mitos e também práticas associadas ao seu poder. Para distinguir, afirmar, glorificar, mas também seduzir, submeter ou humilhar, isto consoante os séculos e as culturas. Há até expressões populares a eles associados, como “estar pelos cabelos” (sem paciência, farto) ou “com os cabelos em pé” (hipérbole para espantado, horrorizado ou em pânico). Mas adiante, que não vamos começar aqui uma lição de história universal, social e muito menos capilar.

Há dias, por sinal numa sexta-feira 13, quando o ainda presidente americano (já falta pouco) deu uma conferência de imprensa sobre a covid-19, houve um certo burburinho. Não pelo que ele disse e desdisse, porque isso já é hábito, mas pelo seu tom capilar. Grisalho, em vez do loiro que ostenta na foto oficial e em quase todas as suas aparições públicas. E este “quase” tem uma explicação, que não é bem a que serviu de mote para comentários irónicos nas redes sociais, como “Trump esqueceu-se de pintar o cabelo” ou “Aparentemente, o cabeleireiro de Trump admitiu a derrota antes dele”.

Foto Donald Trump na fotografia oficial como presidente e na conferência de imprensa de 13 de Novembro SHEALAH CRAIGHEAD/CASA BRANCA E CARLOS BARRIA/REUTERS

Na verdade, no passado dia 30 de Março, também numa conferência de imprensa sobre a covid-19, Trump aparecera grisalho. No dia seguinte, a revista Vogue, pela pena de Lauren Valenti, dedicou-lhe um artigo intitulado: “O novo cabelo grisalho de Donald Trump é apenas a sua mais recente táctica política.” Porquê? A revista citava também alguns comentários nas redes sociais, uns pretensamente sagazes e outros jocosos, ora sugerindo que Trump estaria a ensaiar “um ar mais digno” para a campanha presidencial de 2020, ora que, para provar distanciamento social, nem via o seu cabeleireiro.

Mas o comentário mais sensato, e provavelmente mais verdadeiro, foi o da historiadora Alexis Coe, autora de uma biografia de George Washington que foi best-seller do New York Times, ao sugerir que seria uma estratégia estudada, não tanto por Trump (“que não gosta de mudar a sua aparência física”) mas pelos seus assessores, que lhe teriam dito “que precisava de fazer algo dramático.” “O que eu penso que pode estar a acontecer”, dizia Alexis Coe à Vogue, “é uma espécie de manipulação do público americano em que ele está a tentar mostrar aos cidadãos que ele também está a sofrer.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Despachada a conferência de imprensa, onde o grisalho combinava com um pretenso ar compungido, voltou a aloirar-se. Até que, de novo acossado, a perder nas urnas (mas ainda a gritar por escrito, pateticamente, no Twitter, “WE WILL WIN!”), lá se agrisalhou de novo. O problema é que, como se sabe – e é repisado na “resposta” de Marx a Hegel, dizendo o primeiro que “a história repete-se sempre, pelo menos duas vezes”, acrescentando o segundo que da primeira vez seria como tragédia e da segunda como farsa –, a tragédia da covid-19 tem sido a farsa de Trump. Insistentemente. E enquanto vão sucumbindo ao vírus cada vez mais compatriotas seus (só nessa sexta-feira 13 tinham-se registado mais 181.194 novos casos de infecção e mais 1384 mortes, num total que já ia em 159.508 no dia 17 de Novembro, segundo o registo diário do New York Times), ele vai gastando os seus últimos dias na Casa Branca a tentar bombardear o Irão (falhou), arrasar a Fox (que dele se distanciou) e a tuítar “FRAUDE”, na esperança de que o levem a sério.

Foto A cabeleira de Donald Trump retratada pelos Simpsons nos 100 dias da sua presidência

Voltando ao cabelo de Donald Trump, que dourou talvez para sugerir um toque de Midas, tão falso como ele, há dois registos imperdíveis que lhe estão associados: um, foi quando Jimmy Fallon, após entrevistá-lo ainda como candidato no The Tonight Show, lhe pediu para fazer uma coisa que há muito desejava e, em seguida, o despenteou; o segundo é o retrato da cabeleira de Trump feito pelos Simpsons nos 100 dias da sua presidência, como se tivesse vida própria, uma espécie de cãozinho amarelo enrolado na sua cabeça. Seja como for, é no cabelo (verdadeiro) de Trump que está a derrota. Onde o ouro não se fez prata, mas cinza.