Quem tramou Lula da Silva? Moro, os EUA e a imprensa, dizem os seus advogados

Não foi preciso muito tempo para que os advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Zanin Martins se apercebessem de que o caso que tinham em mãos contra o ex-Presidente brasileiro, Lula da Silva, era diferente de tudo o que tinham visto até ali. Lula foi o alvo de um longo e minucioso processo de manipulação do sistema jurídico em parceria com a imprensa brasileira e comandado por agentes ao serviço do Governo dos EUA, sustentam os advogados de defesa, que publicaram esta semana o livro Lawfare: Uma Introdução (Almedina).

O lawfare não nasceu com o caso de Lula, afirmam os advogados, em conversa com o PÚBLICO, mas as acusações contra o ex-Presidente no âmbito da Operação Lava-Jato – que já renderam duas condenações – fazem deste “o maior processo de lawfare da história mundial”, diz Valeska Martins. Mas em que consiste este conceito?

No livro – da autoria dos dois advogados e do especialista em Direito, Rafael Valim –, o lawfare é definido como o “uso estratégico do Direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um inimigo”. Quando começaram a trabalhar na defesa de Lula, em 2016, os advogados notaram que havia “um uso diferenciado do Direito”, relembra Cristiano Martins. Sentiram então necessidade de procurar suporte teórico para aquilo a que assistiam e depararam-se com o conceito de lawfare, usado em manuais militares norte-americanos como uma espécie de guerra encoberta, sem soldados, mas com juízes.

Tal como numa guerra, a escolha do campo de batalha é determinante. “Em todos os casos que observámos e descrevemos como lawfare percebe-se a intenção de manipulação jurisdicional do órgão administrador que é mais favorável à tese do estrategista”, explica Valeska Martins. No caso de Lula, tudo girou em torno da 13.ª Vara Federal de Curitiba, onde o juiz federal Sergio Moro comandava a Lava-Jato.

Moro é apresentado como um agente fundamental para que o plano de lawfare fosse bem-sucedido. “Para que se possa superar ou transgredir as regras [jurídicas] é preciso um julgador que esteja disposto a isso. Por isso é tão decisivo o momento de escolha do julgador, que no caso Lula é um exemplo eloquente”, afirma Valim.

Os advogados dizem que o juiz escolheu deliberadamente ignorar as provas apresentadas pela defesa que rebatiam as acusações que, por sua vez, não estavam baseadas em nada que não relatos de imprensa. “Não existe nenhuma prova no processo que leve a qualquer conclusão que o juiz Sergio Moro chegou”, afirma Valeska Martins, que sublinha que “a constatação de lawfare em si não é uma defesa de um acusado”.

Ataque mediático

Ao mesmo tempo, o Brasil fervilhava a cada desenvolvimento da Lava-Jato, com detenções a serem transmitidas quase em tempo real e perfis dos procuradores e de Moro exibidos como os de “super-heróis” no combate à corrupção. Os advogados referem que o ambiente mediático é outra das dimensões fundamentais para que o lawfare seja alcançado. “É preciso organizar uma campanha, uma gestão de percepção para que a sociedade possa receber como normal, natural ou, pelo menos, aceitável, esse uso estratégico do direito”, diz Cristiano Zanin.

A utilização da corrupção como o grande alvo reveste a conduta de todos os actores – procuradores, juízes, polícia e imprensa – de um manto de quase inviolabilidade. Afinal, quem é que ousa criticar aqueles que estão a combater o uso indevido dos recursos públicos?

As condenações de Lula já foram confirmadas por tribunais de recurso, mas isso não abala a tese dos seus advogados de que o abuso se mantém. “Na escolha da jurisdição também se levou em consideração um tribunal de recurso que fosse favorável aos que estavam a praticar o lawfare”, diz Cristiano Zanin.

Este tipo de estratégia conseguiu, no Brasil, travar todas as salvaguardas previstas por qualquer estado de direito, concluem os advogados. No Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo, a pressão mediática impediu o cumprimento do seu papel de garante da Constituição. “Aquele magistrado que viesse a rever decisões da primeira ou segunda instância poderia ser taxado como conivente com a corrupção”, explica o advogado.

“Quando se acusa alguém de corrupção, imediatamente essa pessoa é demonizada. O lawfare esvazia todas as garantias, tornam-se letra morta, meras figurações”, conclui Rafael Valim.

Os autores traçam a origem das campanhas de lawfare ao Departamento de Justiça dos EUA, não apenas a que envolveu Lula. A principal arma é o Foreign Corruption Practices Act, uma legislação dos anos 1970 que confere à justiça dos EUA um braço extraterritorial para investigar casos de corrupção noutros países, com o argumento de haver interesses norte-americanos em causa. Valeska Martins diz que os EUA assumiram um papel de “xerife da corrupção no mundo”.

No caso de Lula, os advogados identificaram a parceria próxima entre os procuradores da Lava-Jato e o Governo norte-americano, especialmente a participação de magistrados em conferências e programas de formação do Departamento de Justiça, tal como Moro. A defesa pediu os registos dessa cooperação entre as autoridades judiciais dos dois países, mas não existem documentos. “Essa situação sugere uma cooperação que foi engendrada directamente com os agentes do Estado, e não com o Estado brasileiro”, afirma Cristiano Zanin.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há características próprias do sistema judicial brasileiro que o tornam vulnerável a este tipo de manipulação, como a coincidência entre a figura do juiz de instrução e do juiz de primeira instância – ambos desempenhados por Sergio Moro, no caso de Lula. A concentração da propriedade dos media também favorece o lawfare, diminuindo o espaço para meios que queiram fugir às narrativas mainstream.

Mas os juristas mostram vários exemplos de lawfare noutros países com características muito diferentes. “É uma guerra barata e imperceptível”, diz Valeska Martins. O impacto para a confiança dos cidadãos no sistema judicial é “devastador”, lamenta Rafael Valim. “A Lava-Jato vai ser o maior acontecimento de desmoralização do sistema de justiça brasileiro.”

Defesa de Lula vê mais um recurso negado O Superior Tribunal de Justiça (STJ) voltou a rejeitar esta semana um recurso da defesa do ex-Presidente Lula da Silva, e mantém a condenação de oito anos e dez meses de prisão pelo caso que envolve o apartamento tríplex em Guarujá. A defesa apresentou objecções técnicas ao julgamento que condenou Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e procurava obter uma redução da pena ou até o anulamento da decisão. No ano passado, o STJ tinha diminuído a pena inicial de 12 anos de prisão. Neste caso, o ex-Presidente é acusado de ter recebido um suborno da construtora OAS sob a forma de obras de melhoria num apartamento em Guarujá, uma cidade no litoral do estado de São Paulo. A defesa diz não haver provas de que o apartamento pertencesse sequer a Lula. O ex-Presidente foi também condenado noutro caso em que é acusado de ter beneficiado de obras para renovar uma pequena quinta em Atibaia, no interior de São Paulo, a uma pena de 17 anos de prisão. A condenação pelo tribunal de segunda instância pelo caso do tríplex deu origem à prisão de Lula, em Abril de 2018, e vedou também a possibilidade de que fosse candidato às eleições presidenciais. Foi libertado há cerca de um ano, mas continua sem direitos políticos.