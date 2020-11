Ninguém cede no braço de ferro que opõe 25 contra dois na União Europeia

Sem tempo para negociar um novo quadro financeiro plurianual ou organizar um plano alternativo ao fundo de recuperação “Próxima Geração UE”, os chefes de Estado e de governo da União Europeia aproveitaram uma reunião informal do Conselho Europeu por videoconferência, agendada para debater a evolução da pandemia do coronavírus no continente, para dar uma oportunidade aos primeiros-ministros da Hungria e Polónia de explicar as razões que os levaram a bloquear a aprovação do histórico pacote de resposta à crise pandémica, no valor de 1,8 biliões de euros.

