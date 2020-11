Livro de memórias de Barack Obama bate recorde no primeiro dia de vendas

Uma Terra Prometida, o primeiro volume do livro de memórias do ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama, vendeu mais de 890 mil exemplares no dia do lançamento nos Estados Unidos e no Canadá, um recorde de vendas em livros publicados por antigos chefes de Estado.

Os números divulgados pela editora Crown, integrante da Penguin Random House, incluem as pré-vendas, os ebooks (livros electrónicos) e áudiolivros. Em Portugal, o livro foi publicado pela editora Objectiva, chancela da Penguin, e chegou às bancas na terça-feira, 17 de Novembro, data do lançamento mundial.

“Estamos fascinados com as vendas do primeiro dia”, disse o editor da Crown David Drake à Associated Press. “Elas reflectem o grande entusiasmo dos leitores pelo muito antecipado e extraordinariamente bem escrito livro do Presidente Obama”, realçou.

Memórias de outros presidentes norte-americanos ficaram bastante abaixo de Uma Terra Prometida.

A Minha Vida (Temas e Debates), de Bill Clinton, publicado nos Estados Unidos em 2004, vendeu cerca de 400 mil cópias no primeiro dia, enquanto Momentos Decisivos (editora Verbo), de George W. Bush, lançado em 2010, vendeu perto de 220 mil exemplares. Respectivamente, os dois livros já venderam mais 3,5 milhões e quatro milhões de exemplares, antevendo-se, por isso, que o primeiro volume das memórias de Obama ultrapasse esses números num curto espaço de tempo.

Para a Penguin, os números de Uma Terra Prometida constituem um recorde absoluto no número de vendas no primeiro dia de qualquer livro da editora. Antes, o máximo pertencia a Becoming - A Minha História (Objectiva), de Michelle Obama, publicado nos Estados Unidos, que vendeu 750 mil exemplares no primeiro dia de vendas, mais de um 1,4 milhões na primeira semana e já ultrapassou a fasquia dos dez milhões de cópias vendidas.

Foto Uma Terra Prometifa (850 páginas) chegou às livrarias no dia 17 de Novembro DR

Os livros do casal Obama são publicados pela Crown, que, segundo a AP, terá pago cerca de 60 milhões de dólares aos antigos inquilinos da Casa Branca. Para a primeira edição de Uma Terra Prometida, nos Estados Unidos e no Canadá, foram impressos 3,4 milhões de exemplares e é expectável que não demore muito até ser anunciada uma segunda edição.

No seu primeiro volume de memórias, Obama recorda as suas primeiras aspirações políticas, passando por alguns dos principais momentos da sua presidência, como a aprovação do Affordable Care Act, mais conhecido por Obamacare, ou o assassínio de Osama bin Laden, reflectindo ainda sobre as dificuldades de governar com um Senado de maioria republicana e alguns dos desafios da política externa norte-americana.

O livro foi publicado duas semanas depois das eleições presidenciais norte-americanas de 3 de Novembro, que deram a vitória a Joe Biden. Donald Trump ainda não reconheceu a derrota e continua empenhado em contestar os resultados nos tribunais alegando, sem apresentar provas, que as eleições foram fraudulentas.