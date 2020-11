Cerca de 50 migrantes aprendem inglês gratuitamente em Lisboa para conseguirem emprego

Cerca de 50 refugiados e migrantes estão a aprender inglês online gratuitamente em Lisboa com 15 professores voluntários, no âmbito de um projecto do British Council que pretende capacitar estes migrantes para conseguirem um emprego.

Através do Tapestry Project, 15 professores voluntários do British Council dão gratuitamente aulas gratuitas de inglês de uma hora e meia por semana a estes alunos adultos desde 3 de Novembro e até ao final do ano lectivo.

“Com a covid-19 tínhamos muitos professores em casa, a trabalhar online e muitos deles também gostam de fazer a diferença e estavam dispostos a ajudar neste projecto. No fundo, estamos a fornecer uma outra ferramenta para ajudar estas pessoas a encontrar trabalho, a ter mais capacidade para trabalharem em áreas que lhes interessam”, explicou à Lusa Richard Fleming, coordenador do Tapestry Project e do British Council Portugal.

Segundo Richard Fleming, tem existido muito interesse destes alunos na língua inglesa para motivos profissionais e as primeiras impressões, tanto de alunos como dos professores envolvidos, têm sido muito positivas.

Os alunos vêm de várias partes do globo, como o Brasil, Roménia, Síria e Venezuela, são todos adultos, com idades diversas e com vários níveis de inglês, desde iniciados até níveis intermédios e também dois casos de inglês avançado.

Este primeiro projecto funcionará até Junho do próximo ano, mas também é intenção dos promotores alargá-lo a outras áreas, além do ensino da língua, sublinhou.

O projecto de Lisboa é baseado num outro semelhante que o British Council desenvolveu com refugiados em Singapura, o It's Raining Raincoats, e é realizado em parceria com a organização não-governamental Lisbon Project, uma associação de apoio a migrantes e refugiados em diversas áreas, como formação ou o apoio jurídico, e que seleccionou os alunos com base no seu interesse de aprendizagem.