Braga: 68% dos não utilizadores adeririam à bicicleta com ciclovias entre casa e trabalho

Entre os bracarenses que não pedalam, há vários disponíveis para mudarem de hábitos se garantidas as infra-estruturas e a segurança necessárias à circulação. Mais de dois terços dos habitantes da cidade (68,1%) dizem mesmo que aderem às duas rodas com “ciclovias seguras entre casa e o trabalho”. Essa é uma das conclusões da tese de doutoramento Mobilidade Urbana Sustentável centrada no uso da bicicleta. Um sistema digital, integrado, partilhado e inteligente, defendida por Mário Meireles na Universidade do Minho (UMinho) em 09 de Novembro, retratando um estudo de caso de Braga. Presidente da associação Braga Ciclável, o autor considera que, sem ciclovias, todo o esforço para a difusão da bicicleta é “em vão”. “As infra-estruturas são essenciais, algo que vai ao encontro da literatura”, reitera.

Mas há outros motivos que fariam os bracarenses mudarem de ideias, descritos na tese consultada pelo PÚBLICO. Para 28,9% dos 720 inquiridos, numa amostra correspondente aos bracarenses que se deslocam no seio do concelho mas nunca recorrem à bicicleta, o veículo de duas rodas é uma opção se se “garantir que os carros andam a uma velocidade reduzida”, num município que foi o “sexto do país com maior número de acidentes com vítimas” em 2018,

Também a existência de chuveiro ou balneário no trabalho (23,5%), a mudança de residência para um local mais próximo do trabalho (21,9%) e a garantia de estacionamento no trabalho (21,3%) são incentivos à circulação sobre duas rodas. Houve ainda uma minoria que se revelou indisponível para andar de bicicleta: 8,3% dos inquiridos não mudam, por não gostarem do veículo, enquanto 0,7% não o tencionam fazer por ter um “estatuto social a manter”.

O espaço público quer-se “democrático” Foto O doutoramento de Mário Meireles é mais uma etapa de uma vida dedicada a uma cidade que os meios de transporte coexistam. “Temos 80% do espaço público dedicado ao automóvel. O futuro passa por equilibrar a balança da mobilidade, caminhando para um espaço público mais democrático“, reitera ao PÚBLICO. A relação com a bicicleta nutriu-a desde cedo, na Suíça, onde nasceu, em 1988. “Sou filho de pais emigrantes e deslocava-me muito a pé e de bicicleta. Quando vim para Portugal, com sete anos, tentei fazê-lo, mas tive dificuldades”, confessa. Enquanto se licenciava em Engenharia Informática, na UMinho, interessou-se pela mobilidade e, juntamente com Victor Domingos, criou o blogue Braga Ciclável em 2012, que virou associação quatro anos depois. Mestre em Engenharia Urbana, também pela UMinho, Mário Meireles trabalha para os Transportes Urbanos de Braga na área da inovação.

Os motivos invocados para a mudança vão ao encontro das principais barreiras à mobilidade ciclável identificadas pela tese, como a própria ausência de bicicleta (27,2% dos inquiridos) e a segurança, com 57% das pessoas a assumirem que não é “confortável andar no meio do tráfego”.

Nesta obra, Mário Meireles enquadra o maior concelho minhoto nas starter cycling city (cidades cicláveis principiantes e iniciantes, na terminologia portuguesa), categoria que abrange quase todos os concelhos nacionais. No caso bracarense, está prevista a implementação de 76 quilómetros de ciclovias desde a revisão ao PDM aprovada em 2015, mas estão implementados somente oito, segundo se lê no documento. Em Portugal, as excepções são Murtosa, o município mais bem cotado no Bike Friendly Index de 2018, e Lisboa, que “está a puxar pelo país”, ao apresentar incentivos ao uso da bicicleta, diz Meireles.

A tese teve a orientação de Paulo Ribeiro, especialista em transportes e mobilidade sustentável da UMinho que diz existirem três eixos fundamentais para a alteração da mobilidade nas cidades de Portugal: “infra-estruturas, educação a promoção dos meios suaves”.

Com aplicativo móvel também se vai lá

Outra das conclusões é a de que o uso de um aplicativo móvel durante a viagem pode incentivar a circulação sobre duas rodas; entre os não utilizadores, 64,2% “consideram que um aplicativo pode influenciar a adopção da bicicleta como modo de transporte”, indica a tese.

Neste doutoramento, Mário Meireles experimentou o uso do aplicativo Ciclómetro junto dos 275 inquiridos que usam o veículo. Além de confirmarem distâncias e velocidades, eles puderam medir as variações das altitudes, o consumo de calorias e a quantidade de dióxido de carbono poupado face ao automóvel. Numa das fases do estudo, os ciclistas beneficiaram ainda de 50 euros em compras. “Com o incentivo financeiro, verificou-se um ligeiro acréscimo de utilizadores”, diz o autor.