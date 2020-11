Conta do Papa fez like a foto de modelo. Vaticano pede explicações ao Instagram

O Vaticano está à procura de um esclarecimento do Instagram, após a conta oficial do Papa Francisco nesta rede social ter feito “gosto” na fotografia provocante de uma modelo brasileira, escreve o The Guardian.

“Podemos excluir que o ‘gosto’ tenha partido da Santa Sé”, garantiu um porta-voz do Vaticano ao jornal britânico, motivo pelo qual o Instagram foi contactado para explicar o incidente.

No dia 13 de Novembro, o like feito pela conta do Sumo Pontífice na foto de Natalia Garibotto ainda estava visível, com milhares de pessoas a partilhar o incidente caricato.

A modelo brasileira brincou com a situação, afirmando que teria um lugar no céu garantido. A empresa que agencia Garibotto disse que a modelo tinha recebido a “bênção oficial do papa”. Quem não achou piada à publicidade foi o Vaticano, que abriu uma investigação interna ao caso.

O incidente ganhou dimensão pela influência que o Papa tem nas redes sociais. Só no Instagram, a conta de Francisco soma 7,4 milhões de seguidores, enquanto no Twitter são 18,8 milhões as contas que seguem o líder da Igreja Católica. Em ambas as redes sociais, a equipa que gere as contas do Papa preferiu não seguir qualquer conta e colocar ‘gostos’ em publicações.