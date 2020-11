Matosinhos vai ter novo hotel de luxo: Four Points by Sheraton abre no Verão

O Grupo Mercan/RA Group anunciou que pretende abrir no Verão de 2021 um novo hotel em Matosinhos, no distrito do Porto, com 108 apartamentos, que representa um investimento de 20 milhões de euros.

“A obra do novo Four Points by Sheraton Matosinhos arrancou em Outubro passado, com a colocação simbólica da primeira pedra pela presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, e está a correr a bom ritmo”, avançou à agência Lusa fonte do grupo Mercan, referindo que a unidade vai permitir criar “55 postos de trabalho direto”, estando a conclusão da obra prevista para o “Verão de 2021”.

O novo Four Points by Sheraton Matosinhos, que está a ser construído na Rua Sousa Aroso 188, a dois minutos a pé da praia de Matosinhos e a 10 minutos de carro da cidade do Porto e do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, vai disponibilizar 108 apartamentos T0 e T1, restaurante, esplanada, ginásio e parque de estacionamento, tudo distribuído numa área de 7.265 metros quadros.

O Grupo Mercan, com base no Canadá e mais de 30 anos de experiência nas áreas da consultadoria de investimentos, da educação e da imigração, assume que escolheu Portugal para o desenvolvimento das suas actividades na Europa devido à “segurança, estabilidade e hospitalidade que o país oferece, bem como às oportunidades de desenvolvimento na área da reabilitação urbana”, lê-se num comunicado enviado hoje à comunicação social, no qual refere que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, segundo o ranking da Global Peace.

“A aposta em Portugal, e no Norte do território neste caso em particular, decorre da relativamente baixa exposição que o país e a região têm nos mercados norte-americano e asiático, mais ainda considerando as condições e o enquadramento de excelência que lhe conferem um elevado potencial de rentabilização, que os responsáveis máximos do Grupo Mercan destacam. Portugal e o Porto são hoje vistos como fortes apostas em termos de recomendação de investimento com origem na Ásia e nos EUA”, acrescenta a mesma nota de imprensa.

Mercan está presente em Portugal (há um Four Points by Sheraton Sesimbra), Canadá, China, Índia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos da América (EUA) e Vietname, e o grupo aposta em operações de investimento imobiliário nas áreas do turismo e da saúde e bem-estar.

Os projectos do grupo Mercan para Portugal, desenvolvidos em associação com a RAG (Referência Arrojada Group), contam com o desempenho de uma “equipa de profissionais de excelência”, e envolvem, para além deste investimento em Matosinhos, outros investimentos hoteleiros no Porto, em Vila Nova de Gaia, em Amarante e em Évora, abrangendo unidades que variam entre as 3 e as 5 estrelas.