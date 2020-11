Em Alcácer do Sal o galeão volta ao Sado para passeios musicais de Natal

Já passou os 74 anos e está aí para as curvas (do rio). O galeão Pinto Luísa – baptismo de origem, conjuga o apelido do primeiro proprietário e da filha deste –, tem uma longa história de transporte do sal que tornou célebre as terras do Sado e mais ainda Alcácer. Desde 2003 que pertence à autarquia e, depois de uma grande recuperação, começou a passear residentes e visitantes. Recentemente, foi novamente alvo de “profundas obras de conservação e restauro no estaleiro de Sarilhos Pequenos": ficou “praticamente como novo”.

Agora que todos estamos a precisar de relaxar, o galeão vai passar Dezembro a deslizar pelo rio levando consigo visitas. Sempre em segurança e cumprindo todas as regras da DGS, garante a autarquia. É tudo para “elevar o espírito”, garante-se.

Foto CM Alcácer do Sal

O Pinto Luísa irá estar em navegação de passeio de 2 a 22 de Dezembro. Cada passeio – que é pago: 5,94 euros para maiores de 12, metade para 6-12, grátis para mais pequenos – tem a duração de uma hora e a particularidade de ser feito “ao som de músicas de Natal”. Isto, “enquanto o participante se delicia com uma bebida quente e um doce”, explica a câmara de Alcácer do Sal.

Cada passeio tem a “lotação máxima é de 25 pessoas e o ponto de encontro é o cais da margem sul”.

Para que não haja dúvidas, garante-se em comunicado que “durante a realização do evento serão cumpridas todas as recomendações da DGS relativas a iniciativas similares, designadamente a higienização das mãos dos participantes antes e durante o passeio, o distanciamento de pelo menos 1,5m a 2m entre agregados familiares ou pessoas singulares, e a utilização obrigatória de máscara”. Na ficha de informação sobre os passeios também se reforça que a Autoridade Local de Saúde “emitiu parecer favorável à realização” destas viagens.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para mais informações ou inscrições, e sendo que deve “inscrever-se até à quarta-feira anterior à data de realização do passeio": Posto de Turismo de Alcácer, e-mails [email protected] e [email protected] Se quiser mais detalhes também pode ligar para os tel.: 265 009 987 e 911 794 685 ou consultar o site da câmara municipal.

Além do Pinto Luísa, Alcácer do Sal tem ainda o galeão Amendoeira, ainda mais antigo: a construção data de 1925 e 'nasceu’ na praia da Saúde, em Setúbal. Passou o século XX a trabalhar e já no séc. XXI foi também adquirido pela autarquia, que depois de alguns sarilhos (naufragou e só foi recuperado graças a uma “complexa operação de resgate"), o restaurou por completo. Um grande trabalho que incluiu “substituição do cavername, aparelhagem, motor, instalação eléctrica e modernização dos sistemas de segurança”.

Passeios de Natal no Pinto Luísa Dezembro 2 (quarta-feira) – 18h

3 (quinta-feira) – 18h

4 (sexta-feira) – 18h e às 19h

7 (segunda-feira) - 18h e às 19h

8 (terça-feira) – 18h30 e às 19h30

16 (quarta-feira) - 18h

17 (quinta-feira) - 18h

18 (sexta-feira) - 18h e às 19h

21 (segunda-feira) - 18h e às 19h

22 (terça-feira) – 19h30