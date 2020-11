Portugal foi o quarto maior produtor de vinho da Europa em 2019

Portugal foi o quarto maior produtor de vinho na União Europeia (UE) em 2019, com setecentos milhões de litros, uma fatia de 5% do total de uma tabela liderada pela Itália, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, no ano passado a UE produziu 15,8 mil milhões de litros de vinho – categoria que inclui champanhe, espumante, Porto, Madeira, Xerez e mosto de uva -, tendo Itália contribuído com a maior parte (5,5 mil milhões de litros, 35%), seguida por Espanha (4,3 mil milhões de litros, 27%), França (3,4 mil milhões, 21%), Portugal (setecentos milhões de litros, 5%), Alemanha (setecentos milhões, 4%) e Hungria (quatrocentos milhões, 25 do total da UE).

Segundo o portal Pordata, Portugal produziu 6,526 mil hectolitros (652,6 milhões de litros) de vinho em 2019.

A UE exportou no ano passado 7,1 mil milhões de litros de vinho, com Itália a representar 34% das vendas para países terceiros (1,1 mil milhões de litros), seguida por França (800 milhões, 25%) e Espanha (700 milhões, 22%).

Os principais parceiros das exportações de vinho da UE são o Reino Unido e os Estados Unidos, que pesam 44% do total.

Numa comunicação autónoma, a ViniPortugal contabiliza, em 2019, que as “exportações de vinhos portugueses atingiram o valor de 820 milhões de euros, um novo máximo histórico” e que representa “um aumento de 2,5% face ao ano anterior”.

No caso português “França, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Alemanha formaram o top-5 dos mercados de destino dos vinhos portugueses”, ocupando o país, “em termos globais”, a “9.ª posição no top-10 dos maiores exportadores mundiais de vinho”.

A ViniPortugal, que no próximo dia 25 realiza o Fórum Anual Vinhos de Portugal, tem como objectivo para 2023 “que as exportações dos vinhos portugueses cheguem aos mil milhões de euros”.