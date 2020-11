António Gomes. Os eleitores portugueses, o futuro dos jornais e o impacto do big data

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidado é António Gomes, director geral da GfK Metris, uma empresa que faz parte da multinacional de estudos de mercado GfK. O convidado tem uma carreira com mais de 25 anos na área de estudos de mercado, onde tem trabalhado para vários sectores e indústrias, destacando-se sector da saúde, da comunicação social e dos estudos de opinião e político-eleitorais.

Como António Gomes tem estudado sobretudo populações em Portugal, nos nossos papéis diferentes de cidadãos, consumidores e espectadores, a conversa começa com o que mostram os estudos sobre as nossas especificidades face a outros países. Parte-se daí para outros assuntos como as mudanças recentes no mercado audiovisual, com o surgimento do streaming, os podcasts e o futuro dos jornais, passando pela ameaça do big data à nossa privacidade.

Fala-se ainda sobre como é a vida de quem gere uma empresa de estudos de mercado e tem que vender ideias muitas vezes arrojadas a clientes incautos (o convidado conta, quase no final, uma bela história sobre estas lides). De caminho, fala-se ainda da visão de António Gomes em relação à ascensão do Chega, que apanhou desprevenida a maioria dos opinion makers da opinião publicada. A conversa foi gravada em Outubro, antes da polémica da última semana nos Açores... O que acaba por tornar ainda mais prescientes algumas observações do convidado.

