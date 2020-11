Pep Guardiola fica no Manchester City por mais duas épocas

O treinador catalão Pep Guardiola renovou por mais duas épocas com o Manchester City, estendendo até 2023 o vínculo contratual que se iniciou em 2016, anunciou nesta quinta-feira o clube da Liga inglesa de futebol.

“O desafio agora é continuar a melhorar e a evoluir”, considerou Guardiola, de 49 anos, que chegou ao Manchester City depois de ter passado pelo banco do FC Barcelona (2008/09 a 2011/12) e do Bayern Munique (2013/14 a 1015/16).

Em Manchester, Guardiola impulsionou o City na conquista de dois campeonatos, uma Taça de Inglaterra, três Taças da Liga e duas Supertaças, mas ainda não conseguiu concretizar o objectivo principal de conquistar a Liga dos Campeões.

“Desde que vim para o Manchester City, sinto-me muito bem tratado por todos no clube e na cidade. Desde então, conquistámos grandes feitos juntos, marcando golos, conquistando títulos e estamos muito felizes com os sucessos”, disse Guardiola.

Em comunicado publicado nas suas redes sociais, o clube refere que desde que ingressou no Manchester City, Guardiola, que cumpre a quinta temporada em 2020/21, transformou o estilo de jogo dos “citizens”.

Com 29 títulos em 11 épocas completas como treinador, o catalão superou já no Manchester City as quatro temporadas que permaneceu no FC Barcelona e as três no Bayern Munique.

Na presente época, nem tudo está a correr bem para o vice-campeão inglês, que segue no 10.º lugar da Premier League, com 12 pontos em sete jogos, a seis do líder Leicester, embora com uma partida ainda em atraso.