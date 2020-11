Nadal ultrapassa Tsitsipas e avança nas ATP Finals

Pela primeira vez desde 2015, Rafael Nadal está de volta às meias-finais das Nitto ATP Finals. O tenista espanhol precisou de duas horas e de assinar uma das suas melhores exibições em court rápido coberto para vencer Stefanos Tsitsipas, com a excepção de uma pequena desconcentração no final do segundo set.

Tudo parecia encaminhado para uma vitória mais rápida de Nadal, quando o grego, que nos dois encontros anteriores em Londres só tinha cometido uma dupla-falta, acabou por ceder dessa forma o primeiro break – quando serviu a 4-4 e enfrentou um break-point pela terceira vez no set. Nadal agradeceu e manteve a eficácia a servir, cedendo somente cinco pontos em outros tantos jogos de serviço, antes de fechar a partida com dois ases consecutivos.

No segundo set, o número dois do ranking continuou a servir eficazmente, cedendo apenas um ponto até… 4-5. A pressão do marcador e de Tsitsipas acabaram por resultar num break, assinalado pelo espanhol com a sua primeira dupla-falta no set-point.

O terceiro set começou de forma inesperada com três breaks sucessivos, mas Nadal recuperou o ascendente e tal como nos 70 encontros anteriores em que ganhou o set inicial, o espanhol acabou por prevalecer, com os parciais de 6-4, 4-6 e 6-2.

No outro encontro do Grupo Londres 2020, Andrey Rublev (8.º) obteve a sua única vitória da semana ao derrotar o já qualificado Dominic Thiem (3.º), por 6-2, 7-5, para terminar uma época em que subiu ao oitavo posto da hierarquia mundial. “Cheguei ao top-10 pela primeira vez, por isso esta época foi fantástica. É sempre um encontro importante para cada jogador pois podemos ganhar 200 pontos, mais do que estar na final de um ATP 250. E os pontos mantém-se durante todo o ano”, frisou Rublev, que termina 2020 com cinco títulos conquistados e 41 encontros ganhos; só Novak Djokovic, com quatro títulos e 40 vitórias, poderá fazer melhor este ano.

Nas meias-finais, Thiem vai defrontar o vencedor do embate, desta sexta-feira, entre Novak Djokovic (1.º) e Alexander Zverev (7.º). “Ambos são antigos campeões deste torneio. O objectivo é encontrar uma grande intensidade no treino de amanhã e tentar estar a 100% no sábado, seja quem for o adversário”, adiantou Thiem.

A última jornada do Grupo Tóquio 1970 termina com Medvedev (4.º) a defrontar Diego Schwartzman (9.º).