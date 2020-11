Maxi Pereira processa SAD do FC Porto e pede 1,2 milhões de euros

O antigo jogador do FC Porto, Maxi Pereira, avançou com um processo contra a SAD do FC Porto, alegando uma dívida dos “dragões” no valor de 1,25 milhões de euros, confirmou o PÚBLICO junto de fonte do Juízo do Trabalho do Porto, onde corre o processo.

O ex-futebolista uruguaio, que jogou no FC Porto entre 2015 e 2018, avançou contra o antigo clube. O defesa alega que a SAD dos “dragões” não pagou parte dos impostos que haviam descontado dos seus vencimentos, tendo posteriormente de liquidar mais de um milhão de euros de dívida ao Estado Português. Por considerar que esse valor deveria ser imputado à SAD do antigo clube avanço com este processo, escreve o jornal A Bola.

É o segundo processo num curto espaço de tempo movido contra a SAD dos “dragões”. Na passada semana foi conhecido que o fundo de investimento Doyen exige 1,78 milhões de euros ao clube por uma alegada dívida relativa no negócio de Yacine Brahimi.

A Doyen chegou a deter 80% dos direitos do passe do argelino, sendo que o fundo de investimento teria direito a uma indemnização caso o FC Porto tivesse uma proposta acima dos 20 milhões de euros e desejasse manter o jogador na equipa. A transferência do jogador para Portugal foi intermediada pela Doyen, uma parceria que valeu ao FC Porto uma sanção da FIFA que será agora julgada no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).