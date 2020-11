Ana Catarina Nogueira afastada do Las Rozas Open

Portugal ficou sem representantes no Las Rozas Open, no segundo dia do torneio do World Padel Tour. Depois de Sofia Araújo perder em Madrid no confronto com a oitava melhor dupla da prova, Ana Catarina Nogueira não conseguiu ultrapassar uma parelha menor contada: contra Marta Talávan e Lorena Ortiz, a jogadora do Porto foi batida por 1-6 e 4-6.

Nos 16-avos-de-final, Talávan e Ortiz, que ocupam posições foram do “top 40” – 43.ª e 66.ª, respectivamente -, já tinham surpreendido ao conseguirem vencer uma das duplas mais promissoras do WPT (Carmen Goenaga e Bea Caldera) e, nos oitavos-de-final, voltaram a protagonizar uma surpresa.

Com uma entrada má em jogo, Ana Catarina Nogueira e a sua parceira Delfina Brea perderam o primeiro parcial por claros 1-6. O segundo set, acabou por ser mais equilibrado, mas as duas espanholas voltaram a serem superiores, fechando o jogo com um 6-4.