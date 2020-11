Nick Cave, a sós com o silêncio, a encarar a tumultuosa alma do mundo

Nas duas horas anteriores, a luz iluminou a vastidão daquela sala praticamente vazia. Apenas um piano no centro e um homem que, ocasionalmente, bate o pé a acompanhar o ritmo, que mexe e remexe as folhas de letras e pautas, que nos intervalos corrige pormenores com uma caneta barata, que solta uma gargalhada quando se esvai o último verso de uma canção: “Are you the one I’ve been looking for?”. O homem entrara com solenidade por uma das portas imponentes, passos a ecoar com dramatismo, acentuando a solidão vivida naquela sala, e haveria de sair pela mesma porta por breves momentos, regressando segundos depois — cumpria o ritual do encore e destacava nesse gesto o carácter excepcional daquele momento. Nick Cave e Idiot Prayer, o concerto na vazia Alexandra Palace, em Londres, emitido em streaming em Julho e agora lançado em CD, vinil e nas plataformas de streaming.

