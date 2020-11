Em Portugal gastam-se 146 milhões de euros por ano com a doença inflamatória intestinal

Em Portugal, entre custos directos e indirectos, gastam-se anualmente 146 milhões de euros com a doença inflamatória intestinal, o que corresponde a cerca de 6075 euros por doente. Esta é uma das principais conclusões do Estudo Custo e Carga da Doença Inflamatória do Intestino (DII) em Portugal, elaborado pela IQVIA, uma consultora norte-americana na área da saúde. Alguns resumos vão ser apresentados virtualmente durante a Semana Digestiva, que decorre esta sexta-feira e sábado, e é organizada pela Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia.

