Miguel Cerqueira entre os cientistas mais citados no mundo

Pelo terceiro ano consecutivo, o investigador Miguel Cerqueira, do Grupo de Processamento Alimentar do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), foi classificado como “Investigador Altamente Citado” (Highly Cited Researcher) na área de ciências agrícolas.

Esta classificação de 2020 reconhece os principais investigadores do mundo durante a última década, demonstrada pela produção de vários artigos científicos altamente citados, que se classificam entre os primeiros 1% em cada área na chamada Web of Science, de acordo com a empresa internacional Clarivate, refere o INL em comunicado.

Foto O investigador Miguel Cerqueira

“Estou muito satisfeito por ter sido incluído novamente nesta lista, na qual podemos encontrar alguns dos cientistas mais influentes do mundo. Espero continuar neste caminho, ao unir a ciência alimentar à nanotecnologia, e a mostrar que o trabalho que desenvolvemos no INL pode fazer a diferença”, afirma Miguel Cerqueira, citado no comunicado do INL, organização intergovernamental de investigação científica com sede em Braga.

Miguel Cerqueira tem centrado a sua investigação no desenvolvimento de estruturas nanométricas de base biológica para aplicações alimentares, como películas e revestimentos comestíveis e biodegradáveis para embalagens e encapsulamento de compostos funcionais em alimentos.

Um dos principais objectivos da investigação liderada por Miguel Cerqueira é, por exemplo, permitir a conservação de frutas e legumes sem recurso a cadeia de frio, para melhorar a qualidade e reduzir o desperdício alimentar através da aplicação de uma capa protectora, com a capacidade adicional de eliminar o vírus SARS-CoV-2, responsável pela covid-19. Desta forma, acrescenta o comunicado, procura-se garantir uma maior segurança aos consumidores.