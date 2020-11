Covid-19. Ministério já distribuiu cerca de 30 mil testes rápidos de antigénio às administrações regionais de saúde

O Ministério da Saúde confirmou ao PÚBLICO que, “até ao momento, foram distribuídos” às administrações regionais de saúde “cerca de 30 mil testes rápidos fornecidos pela Cruz Vermelha Portuguesa”.

Em resposta enviada por escrito a questões do PÚBLICO, a tutela afirma que a Cruz Vermelha “já recebeu quase 250 mil testes e espera ainda receber montante igual até ao final do mês”.

Sobre prazos de distribuição, o ministério informa que “distribuirá os testes de acordo com necessidades/evolução da epidemia em cada região”: “As entregas de testes rápidos de antigénio nos vários pontos do país serão efectuadas de forma faseada, de modo a acautelar o devido armazenamento, e tendo por base a dinâmica da epidemia nas várias regiões. Ou seja, estes testes serão distribuídos tendo em conta as necessidades identificadas.”

O PÚBLICO confirmou que, até dia 16 de Novembro, já foram feitos em Portugal cerca de 24 mil testes deste tipo, dos quais 1219 deram positivo, embora ainda não tenha sido possível apurar quantos destes testes foram feitos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e quantos a nível particular.

Também nesta quarta-feira, na habitual conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia no país, a ministra da Saúde referiu desconhecer se houve situações em que este tipo de testes [rápidos de antigénio, feitos com zaragatoa e com resultados na hora] tivessem sido usados em surtos em escolas: “Se houve surtos em escolas que tenham determinado a sua aplicação não sei dizer, poderá ter acontecido. Estamos a equacionar a utilização de testes rápidos de antigénio para um programa de avaliação das condições em utentes em ERI [Estruturas Residenciais para Idosos], mas estamos ainda a trabalhar a esse nível, neste momento, visto que é uma tecnologia ainda recente e que carece de ser utilizada como planeamento”. Com Sofia Neves