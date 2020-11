Covid-19. Um terço dos internados em Portugal estão entre os 40 e os 69 anos

A ministra da Saúde, Marta Temido, avançou na conferência de imprensa desta quarta-feira que a idade dos doentes com covid-19 que estão internados em hospitais ou em unidades de cuidados intensivos se divide em três grandes faixas etárias: 4% dos internamentos são referentes a pessoas com menos de 40 anos, 33% com idades entre os 40 e os 69 anos e 63% dos pacientes internados têm 60 ou mais anos.

A ministra da Saúde referiu-se à informação da idade dos doentes internados como “um dado que por vezes tende a não ser suficientemente valorizado”. “Referimos estes dados para que todos percebam com clareza que não são só as pessoas que contraem doença em determinadas idades, numa fase mais avançada, que originam situações de internamento e de necessidade de internamento hospitalar”, disse ainda.

Dos 5891 casos registados no último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS), mais de mil correspondiam a pessoas entre os 40 e os 49 anos e 425 a pessoas com mais de 80 anos. “Temos aqui uma situação em que o grupo etário predominantemente a contagiar-se foi este entre os 40 e os 49 anos, mas há também um número significativo de pessoas com uma idade avançada entre os novos avançados e isso continua a ser um dado que inspira preocupação”, referiu ainda Marta Temido.