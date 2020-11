Covid-19: hospital de Santa Maria suspende actividade cirúrgica não urgente

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o maior hospital do país, suspendeu toda a actividade cirúrgica não urgente “de acordo com as orientações da tutela e no âmbito do alargamento da capacidade de resposta à covid-19”, nomeadamente em termos de enfermaria e cuidados intensivos, confirmou ao PÚBLICO fonte do gabinete de comunicação do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN)

A administração do CHLN informou os profissionais de saúde sobre a medida adoptada na noite desta quarta-feira. A mesma fonte esclareceu que as cirurgias não prioritárias serão reprogramadas e que esta é uma medida “transitória” durante esta fase de reforço de resposta à covid-19.

Por outro lado, manter-se-á a actividade de ambulatório, nomeadamente a cirurgia de ambulatório, consultas e hospitais de dia.

A mesma fonte lembra ainda ao PÚBLICO que a medida foi tomada em linha com o despacho do Ministério da Saúde, divulgado a 4 de Novembro, que estabelece que os hospitais, em articulação com as administrações regionais de saúde, têm luz verde para avaliarem a necessidade de suspenderem a actividade assistencial considerada não urgente neste mês de Novembro.