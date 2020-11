Rio: “Nunca um Governo liderado por mim se colocará nas mãos do Chega”

O líder do PSD não afasta a possibilidade de vir a construir um entendimento com o Chega após eleições legislativas, mas rejeita ficar refém do partido de André Ventura num eventual Governo, como, no seu entender, o PS está dependente do PCP. Em entrevista esta noite à TVI, Rui Rio considerou que a legislatura não deverá chegar ao fim e admite que está próximo de poder ser primeiro-ministro.

Continuar a ler