OE tem de ter “a coragem de responder à crise”, diz Catarina Martins

O Bloco de Esquerda ainda mantém a esperança de que o Orçamento do Estado (OE) possa, na discussão na especialidade, ser reforçado de forma a responder à “crise única que o país vive”. Foi esse o apelo que a líder bloquista deixou à saída de uma audiência com o Presidente da República: “Um Orçamento que tenha a coragem de responder à crise”

Catarina Martins sublinhou que é esta a “grande divergência que tem havido entre o BE e o Governo”: “O Governo continua a achar que basta um Orçamento na linha dos anteriores, mas o país está a viver uma situação que nunca viveu e é uma irresponsabilidade achar que um OE na linha do anterior vai responder a um país com dificuldades como nunca teve”, sublinhou.

Sem querer dizer se tem havido algum avanço no plano negocial com o Governo, a líder bloquista manifestou apenas a sua esperança na próxima fase de discussão no Parlamento: “Vamos ter votações na especialidade, ainda há tempo para reforçar o Orçamento. Queira o PS fazê-lo, o BE mantém a disponibilidade e a determinação de sempre”, disse apenas.

Antes, falando a propósito da renovação do estado de emergência, Catarina Martins insistiu na necessidade de reforço de medidas de apoio económico e social aos sectores mais afectados pelas restrições impostas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O Governo tem querido fazer tudo pelos mínimos. Esta crise não é mínima, é máxima, é uma crise pandémica grave. É tempo de deixar as medidas mínimas e ter medidas robustas, capazes do apoio económico e social que tempere as restrições que são pedidas às populações”, afirmou.

Palavras que tanto servem para o estado de emergência como para a discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano.