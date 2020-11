CDS concorda com escala de risco mas espera para ver medidas do Governo e decidir voto

Os centristas falam na criação de um mapa de risco por concelhos consoante o número de pessoas infectadas com covid-19 há um mês, por isso, essa ideia do Governo é algo com que concordam. Porém, recusam dar um “cheque em branco” ao executivo na renovação da declaração do estado de emergência e, por isso, esperam pelas novas medidas que querem ver António Costa anunciar antes da discussão e votação na Assembleia da República, avisou o vice-presidente do CDS, Filipe Lobo d’Ávila à saída da reunião desta quarta-feira de manhã com Marcelo Rebelo de Sousa.

“Não podemos sufragar medidas sem as conhecer (…) nem passar cheques em branco”, avisou o dirigente do CDS, partido que tem votado a favor das declarações do estado de emergência, mas que agora é crítico das medidas adoptadas pelo Governo e comunicadas num sábado à noite.

Filipe Lobo d’Ávila congratulou-se com a marcação de uma reunião no Infarmed para amanhã, quinta-feira, depois de mais de dois meses de ausência dessas sessões que juntam Governo, líderes dos partidos, parceiros sociais e especialistas.

“O CDS fala na criação de um mapa de risco em função do efeito de contágio há mais de um mês, com a necessária diferenciação de concelhos”, salientou Filipe Lobo d’Ávila considerando “bizarro e inusitado” que essa ideia só tenha surgido ao Governo na sequência de um fim-de-semana “com regras generalizadas para todo o país”.

“Quando a intenção é prevenir contactos para diminuir os contágios, acabou por concentrar pessoas em supermercados. É totalmente incompreensível; é o desnorte e a falta de estratégia total”, criticou o antigo deputado. E acrescentou que os apoios concedidos à restauração por causa deste novo fecho forçado “são manifestamente insuficientes”.

Tal como a resposta na área da saúde, acrescentou Filipe Lobo d’Ávila, realçando que os cuidados intensivos estão, por todo o país, a atingir a capacidade máxima, ao mesmo tempo que os doentes não-covid são negligenciados. “Disseram há 15 dias que era preciso o estado de emergência para se poder contratualizar com o privado e, chegados ao fim do dia de hoje, não sabemos o que foi feito.”