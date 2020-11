Dona de canil acusada de maus tratos mantém ainda 100 animais noutro terreno

Liliana dos Santos, proprietária do canil Cantinho da Lili — a quem foram retirados 23 cães em Setembro de um terreno em São Paio, em Gouveia —, é acusada de negligência para com os outros 103 animais que alberga, e de quebra do contrato de promessa de compra e venda do terreno onde o canil se encontra, em Moimenta da Serra, no mesmo concelho. As acusações partem de Lurdes Perfeito, a proprietária do terreno, que o pretende reaver, e da comunidade que vem denunciando a controvérsia que considera rodear o canil.

